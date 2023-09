"Posso assicurare che il calcio in Arabia Saudita è lo stesso. La palla è rotonda, abbiamo dei pali". Neymar ha voluto rispondere con ironia alle domande dei giornalisti - durante la conferenza stampa dal ritiro del Brasile - relative alla scarsa competitività nel calcio saudita. Il nuovo miglior marcatore nella storia della nazionale verdeoro ha ribadito che non cambia praticamente nulla: "Ci alleniamo in maniera intensa anche lì. E io voglio vincere trofei con l'Al-Hilal".