Neymar fa sempre discutere. In una stagione in cui in campo lo si è visto poco, anche al di fuori O Ney è sempre il calciatore brasiliano più chiacchierato. Proprio dal suo Paese è spuntato un gossip succulento. Secondo quanto riportato dal media brasiliano ‘Em Off' e ripreso da Marca, il 31enne avrebbe un accordo con la fidanzata Bruna Biancardi, ora in dolce attesa, in base al quale potrebbe tradirla, ma a tre condizioni. Il giocatore del PSG avrebbe il nullaosta per flirtare e persino fare sesso con altre donne (a patto che non siano prostitute), ma sottostando a queste 3 condizioni: deve farlo con discrezione, usare un preservativo e non baciarle sulla bocca.



La storia con Bruna è anch’essa travagliata. I due si erano lasciati l'anno scorso salvo poi rimettersi assieme e annunciare un paio di mesi fa la nascita del loro primo figlio (Neymar già ne ha uno di 11 anni, Davi Lucca). La donna, una influencer di 29 anni, ha oltre 5 milioni di followers su Instagram che delizia con foto spettacolari come quelle che vi proponiamo nella GALLERY sottostante.