Come riporta Sky Sports, il Barcellona ha presentato al PSG un’offerta per acquisire le prestazioni sportive di Neymar: 90 milioni di euro più il cartellino di due giocatori a scelta tra Coutinho, Rakitic, Dembele, Semedo, Malcom e Umtiti. Neymar, classe 1992, è in uscita da Parigi ed ha avuto contatti, tra le altre, anche con la Juventus.