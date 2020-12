L'attaccante brasiliano del PSG, Neymar è finito al centro della polemica in Brasile per aver organizzato un giga-party in una discoteca a 110km da Rio de Janeiro e in cui ha invitato circa 500 persone e che durerà fino al 31 dicembre. Spicca, almeno per ora, l'assenza di Natalia Braulich colei che dovrebbe essere la fidanzata dell'asso brasiliano, ma che almeno per ora è impegnata a Dubai come mostrano le sue recenti stories su instagram. Che sia l'ennesimo segnale della fine della loro storia?