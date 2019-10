Il mercato e il mancato ritorno al Barcellona sono alle spalle, ora Neymar pensa solo al PSG. Parola dello stesso attaccante, che dal ritiro della nazionale brasiliana spiega: "Sono felice in nazionale e nel club. Tutti sanno quel che è successo durante il mercato e il mio desiderio di partire, questo è già stato spiegato. Ora sono felice, sereno nel club come nella nazionale. Sono contento delle mie prestazioni. Difenderò il mio club con le unghie e con i denti e darò il 100% per far sì che abbia successo, per fare grandi cose".