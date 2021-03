Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, conferma in conferenza stampa l'assenza di Neymar contro il Barcellona, ritorno degli ottavi di Champions League: "Per il momento non può riprendere a giocare. Non è una decisione, è un dato di fatto: non può giocare. Si è impegnato molto per essere pronto, non solo per questa gara, tutto lo staff lo ha aiutato: peccato, perché era molto motivato ad aiutare la squadra".