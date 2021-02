Il Bologna non è riuscito a prendere l'attaccante che cercava sul mercato. L'ultima pista portava a M'Baye Niang, che però alla fine è rimasto al Rennes. Il Corriere dello Sport racconta un paio di interessanti retroscena sull'attaccante francese.



Sinisa Mihajlovic, che lo aveva già allenato al Milan e al Torino, gli ha dato un ultimatum. Dopo qualche dubbio nel pomeriggio, il calciatore ha detto sì alle ore 17. Quando però era troppo tardi per il tecnico serbo, che si sarebbe rifiutato di parlargli ancora.



Il dirigente Walter Sabatini ha spiegato: "È stato vicinissimo, ma con l'elastico. Prima vicino e poi lontano. Si tratta di un ragazzo instabile, non sono molto dispiaciuto che non sia venuto".