Nella mattinata di oggi si era diffusa la voce che l'attaccante francese ex-Milan, M'Baye Niang avesse scelto di rescindere il suo contratto della sua casa a Rennes per forzare la mano con la società francese e dire addio a fine stagione. Pronta la smentita della punta che ha confermato di aver sì rescisso il contratto della sua casa, ma soltanto per colpa di un furto.



"Ho rispetto per i media, ma sono tutte polemiche inutili. Ho molto rispetto per il Rennes, sono tornato a casa mia per riappropriarmi degli effetti personali persi per colpa di un furto subito da me e dalla mia famiglia.".