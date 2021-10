Marcello Nicchi, ex arbitro ed ex presidente dell'Aia, ha parlato a LaPresse del weekend nero degli arbitri italiani e dei due casi più discussi in Lazio-Inter e Juve-Roma.



PALLA FUORI - "C'è un regolamento, il gioco lo deve interrompere solo l'arbitro in caso di ferite o infortuni che riguardano la testa e situazioni piu pericolose. Poi per quanto riguarda il fair play e le abitudini se ne può discutere, ma una cosa è chiara, il gioco deve continuare finché non lo ferma l'arbitro. Il fatto che è uno butta fuori la palla è un abuso della regola ma il regolamento è chiaro. Credo non ci siano dubbi su chi deve svolgere le operazioni".



ORSATO - "La decisione di Orsato? Non entro in questa questione, c'è un designatore e un presidente. Le considerazioni credo debbano farle loro".