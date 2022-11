La notizia che arriva quest’oggi da Abu Dhabi, o per meglio dire dal ritiro della Nazonale argentina allenata da Scaloni, fa riflettere molto la dirigenza ed i tifosi della Fiorentina. Secondo quanto riportato nelle ultime ore l’esterno offensivo Nicolas Gonzalez, convocato con la propria rappresentativa dopo aver giocato poco più di 400 minuti in campionato con la maglia viola addosso, ha un problema fisico che lo limita e quindi sarà costretto a saltare l’ultima amichevole prima dell’inizio del Mondiale.



Il classe ’98 non potrà prendere parte alla partita contro gli Emirati Arabi in programma questo pomeriggio alle ore 16.30: il giocatore non è ritenuto ancora pronto dal ct Scaloni che, in questa prima fase, preferirebbe non rischiare inutilmente il giocatore. Il tecnico ha annunciato che ancora è alle prese con l’infortuno muscolare rimediato nell’ultima uscita ufficiale contro l’Inter. Quindi che il giocatore non stesse bene è ormai chiaro a tutti, inutile perdersi in discorsi: adesso Gonzalez rischierebbe quindi di saltare l’esordio della prossima settimana, fissato per la giornata di martedi, contro l’Arabia Saudita.