Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus



PIATEK - "Abbiamo bisogno di dare a tutti il giusto minutaggio, sono partite importanti e speriamo che Piatek ci possa dare quello che ci serve".



AMBIZIONE - Noi tutti facciamo questo lavoro con il massimo delle ambizioni, sappiamo qual'è il nostro obiettivo e il presidente Iervolino è il nostro massimo rappresentante e sono felice di lavorare con lui".



FARE LA STORIA - "Vogliamo far bene, vogliamo costruire la storia della Salernitana in questa categoria e non ci rimane che lavorare".