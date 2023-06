La cronaca

Gli Azzurrini di Paolo Nicolato, dopoe la sconfitta arrivata più per incapacità del direttore di gara che per demeriti propri,di Patrick Rahmen, che nella prima sfida del torneo aveva battuto la Norvegia, avversaria degli Azzurrini il prossimo mercoledì nella sfida decisiva per il passaggio ai quarti di finale.La, arriva però dopo undal punto di vista del gioco e delle occasioni create, eper la facilità con la quale g', sfiorando anche il pari prima del ritorno degli uomini di Nicolato, vicini più volte al poker.Paradossalmente,. In quella gara, con l'unica azione degna di nota capitalizzata dal colpo di testa vincente di Pietro Pellegri, mentre, a parte lo scellerato errore di Udogie,, meritando più volte la rete del pari e probabilmente anche del vantaggio, non fosse stato perStavolta, oltre adurante la partita avviene l'opposto: sembra cheIn questo caso bisogna attribuireNicolato è un uomo sapiente e preparato tatticamente, maSenza contare cheper quanto abulico nel primo tempo,: l'attaccante del Toroil subentrato Cancellieri, peggiore in campo e giustamente sostituito nel finale, invece si nasconde e non è un caso che gli Azzurrini tornino a condurre i, match: siacheappaionofinché tengono fisicamente,finalmente schierato al posto dello svogliato Udogie,per mettere in difficoltà chiunque.visto chee la dimostrazione arriva dal fatto che su tre reti nessuna arriva dal centravanti, ma soprattuttocapitale a questi livelli, che sfocia spesso in una fase difensiva troppo allegra e scollegata da quella d'attacco, causa di sofferenza e pericoli da sventare.@AleDigio89- Nicolato sceglie di cambiare rispetto alla sfida persa contro la Francia nell'esordio dell'Europeo, inserendo Gnonto, Bove e Parisi al posto di Cambiaghi, Ricci e Udogie, disastroso contro i Bleus, mentre gli elvetici puntano su Amdouni, bomber del Basilea già in rete in Conference League contro la Fiorentina e in nazionale maggiore. L'Italia parte subito forte: Scalvini si rende pericoloso su azione d'angolo, podopo quello per Pellegri. La Svizzera prova a rispondere con il vecchio obiettivo di mercato del Milan Omeragic, ma gli Azzurrini sulla fascia destra imperversano conche potrebbe non tornare all'Inter dopo il mancato riscatto da parte dei nerazzurri:. La Svizzera decide finalmente di scendere in campo: bravo Carnesecchi a neutralizzare i pericoli creati da Rieder e Imeri. Ma è Gnonto l'arma in più dell'Italia, nonostante sia solo alla seconda apparizione con l'Under 21: l'ex Inter va vicino al tris nel finale di tempocercato con insistenza dalla Juve,dopol'erroraccio di Blum.L'Italia parte in surplace enumero 10 dello Young Boys dal piede fatato,Gli Azzurrini sembrano però intorpiditi:sfiora subito il bis, che poiL'Italia dorme sonni profondi: Bove rischia grosso sull'attaccante del Basilea, colpendo palla e gamba in area di rigore. Inizio di ripresa choc per gli uomini di Nicolato, che patiscono anche il cambio tra Pellegri e Cancellieri, con l'attaccante della Lazio che non riesce più a tenere alta la squadra. L'attaccante del Basilea è scatenato: sfiora il pari dopo una fuga nella quale ridicolizza Scalvini, fortunatamente la conclusione è larga. L'allenatore azzurro capisce finalmente che qualcosa non va e inserisce un altro 9, il milanista Colombo. L'Italia guarda caso risponde subito, sfiorando il poker: miracolo di Saipi sul colpo di testa del solito Scalvini, poi Cancellieri spreca. La punta ex Lecce ci prova poi da corner, ma è la Svizzera a buttare via il gol del 3-3, con l'interista Males che a tu per tu con Carnesecchi conclude incredibilmente fuori. Nel finale la partita diventa più tattica e l'Italia non rischia più.