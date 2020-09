Si pensava ci potesse essere Dilettadietro la rottura tra Ignazio, sorella di. E invece no, c'è stata un'altra donna negli occhi dell'ex ciclistaLo ha rivelato lei stessa a Chi: "​Non sapevo nemmeno chi fosse. Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina. Lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po', fino a quando non ci siamo scambiati i contatti".Primo incontro a Porto Cervo, poi scambio di like su, la promessa di Moser di raggiungerla a Madrid e Cecilia che scopre tutto: Improvvisamente il mio profilo Instagram esplode. Una mia amica italiana mi spiega che la storia tra Ignazio e la sua ex Cecilia è molto seguita dai fan. Io vengo riempita di insulti e anche di domande perché la gente voleva sapere che cosa ci fosse. Non so come sia venuto fuori tutto (…) La storia è arrivata anche alla sua ex Cecilia che ha cercato conferma del flirt tra me e Ignazio. Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me"."​Mi ha mandato un messaggio scusandosi perché non sarebbe venuto a Madrid. In realtà ho capito che si è sentito in colpa. Poi è sparito. Un bacio? ​Diciamo di no... perché in quel momento non ho voluto io". Svelato tutto, quindi: c'è Caterina dietro a uno dei gossip dell'estate.