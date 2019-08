Il futuro di Juan Miranda sarà allo Schalke 04. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, c'è l'accordo totale tra il club tedesco e il Barcellona per un prestito biennale. Ultimi dettagli burocratici in via di definizione e poi sarà il momento della firma sui contratti.



NIENTE JUVE - Sul forte esterno mancino classe 2001 c'era il forte interesse della Juventus che non è andata, però, fino in fondo. Miranda adesso è pronto per una nuova avventura, già domani dovrebbe svolgere le visite mediche con il club di Gelsenkirchen.