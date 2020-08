Prime parole da giocatore della Real Sociedad per David Silva. Ai canali social del club spagnolo, l'ex City - corteggiato a lungo dalla Lazio - ha spiegato: "Sono molto contento di aver firmato con questo grande club, possiamo fare grandi cose. Avevo tante offerte, ma ho scelto la Real perché stanno facendo bene e hanno uno stile di gioco adatto alle mie caratteristiche. Anche la famiglia mi ha aiutato, è stata fondamentale nella scelta. Quando firmi per un nuovo club non vedi l'ora di iniziare, ma serve un po' di riposo per la mente".



DIATRIBA - Prime parole della nuova avventura, dunque, per David Silva. Nella giornata odierna, invece, erano arrivate le schermaglie tra Igli Tare, ds della Lazio, e il padre del giocatore. Tare, in una nota, aveva accusato: ​"Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo". David Jiménez, invece, ha poi risposto: ​"Ci sono stati contatti con la Lazio, ma anche con la Real e altre squadre, poi mio figlio ha preso la decisione di andare alla Real. Non c'era niente di chiuso, a David ha sorpreso la reazione del club. Ognuno può decidere quel che vuole, la Lazio ha parlato con il suo agente, non con David. Perciò non capisco perché lo tirino in ballo come uomo, non aveva un discorso chiuso con la Lazio".