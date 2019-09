Modella russa dal fisico prorompente, Nina Serebrova vanta un profilo Instagram con 2,6 milioni di followers. Un numero di fan enorme e in costante crescita, attirato dalle bellissime foto che vedono Nina in posa in situazioni estive, in piscina o al mare, oppure in contesti domestici, come quando la vediamo sul sofà, sul letto o in cucina. Per quanto riguarda lo sport, le vediamo impegnata con una supercar gialla, con una tavola da surf e con gli scacchi. E il calcio? Ci sarà tempo... Per ora gustiamoci questa FOTOGALLERY HOT!