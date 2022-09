Ross Barkley, ultimo rinforzo di lusso della campagna acquisti estiva del Nizza, ha svelato un curioso retroscena sulla decisione di accasarsi in Francia dopo la risoluzione del contratto col Chelsea. “Ho parlato con Dave Brailsford (ex campione olimpico con la Gran Bretagna nel ciclismo su pista), che mi ha illustrato il progetto del club. E’ stato importante anche il confronto col proprietario Jim Ratcliffe, che mi ha convinto della possibilità di dare una mano alla squadra”.