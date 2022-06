Ora non ci sono più dubbi: termina dopo appena una stagione l'avventura alla guida del Nizza di Christophe Galtier, prossimo a diventare il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club francese ha comunicato l'addio del tecnico campione della Ligue nella stagione 2020/2021 col Lille e, contestualmente, il ritorno di Lucien Favre.



Lo svizzero, che aveva già diretto les Aiglons in 99 partite dal 2016 al 2018, ha già guidato in mattinata la prima seduta di allenamento pre-campionato e sarà accompagnato dai suoi assistenti Arjan Peço e Christophe Moulin. Il suo migliore risultato coi rossoneri è il terzo posto del 2017, con cui ha conquistato la qualificazione agli spareggi per accedere alla fase a gironi di Champions League (battuto due volte dal Napoli).