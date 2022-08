Non poteva esserci inizio migliore per Aaron Ramsey nella sua nuova avventura con il Nizza. Entrato dopo essere partito dalla panchina, il gallese ha segnato la rete che ha permesso di acciuffare il pareggio in casa del Tolosa. Nel post-partita, ha detto: "Sono emozionato di giocare in questo campionato, così tecnico, atletico e veloce. Sono felice di essere qui e spero di poter giocare la mia parte in questa stagione".