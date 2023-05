Kasper Schmeichel lascerà il Nizza dopo solo un anno. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il malcontento del club nei suoi confronti non deriva dal suo rendimento, ma dai suoi metodi di allenamento e dalla libertà di cui ha goduto rispetto ai suoi compagni di squadra. Il gruppo non è soddisfatto dei privilegi di cui gode, come per esempio l'allenarsi spesso da solo e non con i compagni di squadra, e della sua mancanza di leadership che è venuta fuori durante la stagione. L'opzione più probabile è un ritorno al Leicester.