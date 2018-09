Ha sprecato un’altra chance in Nazionale, dove si è presentato con qualche chilo di troppo e sfigurando contro la Polonia. Per Mario Balotelli, quindi, è arrivata l’ennesima esclusione: prima quella di Mancini per il match contro il Portogallo, ora quella di Patrick Vieira, tecnico del Nizza che non lo ha convocato in vista della gara di domani contro il Rennes, anticipo della quinta giornata in Ligue 1. Anche senza Balo (che tra l’altro ha debuttato solo alla quarta giornata proprio per problemi di condizione), il Nizza parte in vantaggio nelle quote, dato a 2,30 sul tabellone Microgame, contro il 3,20 del pareggio e il 3,10 per il colpo degli ospiti. Nello scorso turno il Nizza ha centrato il suo primo successo in campionato grazie a una rete del giovane esterno Allan Saint Maximin. Nella gara di domani, però, l’uomo gol più probabile dei rossoneri è Myziane Maolida, sostituto naturale di Balotelli, che ha preso il suo posto al 76’ nella gara contro il Lione. Una sua rete è data a 2,90, un altro gol di Saint Maximin è invece offerto a 7 volte la posta.