In questa stagione Jacopo Segre si sta mettendo in mostra nel campionato di serie B con la maglia del Chievo Verona. Le sue buone prestazioni non sono passate inosservate neanche agli occhi degli osservatori di Sampdoria e Sassuolo, che hanno richiesto le prime informazioni per il giovane di centrocampista.



Il Torino però, squadra proprietaria del cartellino del giocatore, non ha intenzione di cederlo. Anzi, il presidente Urbano Cairo ha intenzione di riportare alla base Segre in modo che nella prossima stagione possa contribuire alla causa granata.