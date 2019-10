Rifiutata la corte del Marsiglia, Salomon Rondon è passato dal Newcastle ai cinesi del Dalian Yifang. Intervistato da Todofichajes, l'attaccante svela i motivi della scelta: "Non penso sia una questione di chi mi consiglia, ma piuttosto che Rafa Benitez ha avuto la possibilità di ingaggiarmi. Sono venuto qui perché Rafa mi ha contattato, mi ha chiesto se fossi interessato a venire e io gli ho detto che ero molto interessato. Lo conosco e credo che sia una bella opportunità per me. Penso che anche per lui sia una nuova sfida, parliamo di un allenatore che ha vinto tutto e non è un segreto per nessuno che Benitez sia una persona importante del calcio. Mi ha offerto una possibilità, sono venuto e sono contento qui".