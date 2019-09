Il volto di Moise Kean per dire no al razzismo. Nei giorni in cui la questione è tornata prepotentemente d'attualità in Italia per gli episodi recenti e le dure condanne arrivate unanimi dal mondo del calcio e non solo, è arrivato un messaggio chiaro dalla Premier League. "No al razzismo", questo lo splendido striscione, con il volto di Moise Kean protagonista, esposto dai tifosi dell'Everton nel corso del big match di ieri contro il Manchester City in Premier League. La partita è iniziata alle 18.30 e, poco prima del fischio d'inizio, i tifosi del club inglese hanno esposto lo striscione con Kean, arrivato in estate dalla Juventus.