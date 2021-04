Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, grande amico di Gianluigi Donnarumma, intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.com, ha detto la sua sul rinnovo del classe ’99 rossonero: “Io ci parlo con Gigio, siamo molto amici. Io vi dico una cosa: a prescindere da tutto, come potenziale, come età, come... tutto, è il portiere più forte del mondo. A quell’età quelle cose le faceva solo Buffon, poi se tu fai un rinnovo a Donnarumma non devi pensare al portiere per 15 anni. Questo portiere è come un attaccante da 20 gol. Spero che s possa trovare un punto d’incontro, spero che il Milan si possa qualificare in Champions perché entrambi devono giocare questo paritite qua. L’augurio è che possano trovare un punto d’incontro e che possano andare avanti per molti anni. Poi, la decisione non la conosco. Trovare un portiere così, in questo momento, è impossibile: 300 partite a 21 anni, non sono poche. Per come gioca, per le qualità: io un portiere così non lo vedo da nessuna parte”.



SUL RINNOVO DI IBRA - “A prescindere dall’anagrafe, l’età è solo un numero, ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Ha fatto bene ed è meritato: ha fatto un sacco di gol, stanno lottando per la Champions, penso che sia un rinnovo super meritato. Ma non avevo dubbi su questo”.