Antonio Nocerino, ex centrocampista della Juventus, parla a TuttoJuve.com. Memore della sua grande stagione 2011-12 al Milan (11 gol), Nocerino fa un parallelismo fra la sua esperienza alle spalle di Ibrahimovic in rossonero e gli attuali centrocampisti della Juve, che ora possono contare su un perno d'attacco come Dusan Vlahovic: "Vedrete che Vlahovic farà segnare di più i centrocampisti come avvenne con me alle spalle di Ibra. Il baricentro della squadra e il tridente. Giocando nella metà campo avversaria si segna di più. La miglior stagione della mia carriera, in termini di realizzazioni, l'ho fatta al Milan e vicino a Ibrahimovic. Quando giochi con i campioni in avanti la palla ti arriva in maniera diversa".