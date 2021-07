Antonio Nocerino, ex centrocampista tra le altre del Milan, parla a Sky Sport di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter: "​Se mi rivedo un po' in lui? Mi piace, mi piace tantissimo. Gli auguro di fare qualche gol in più di me. Lui è un calciatore che può fare qualche gol in più e l'augurio mio è proprio questo, che segni molto di più. Perché è tra le sue caratteristiche".