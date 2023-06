L'ex cantante degli Oasis Noel Gallagher torna a parlare della finale di Champions League tra il Manchester City, squadra di cui è tifosissimo, e l'Inter: "Non sarò a Istanbul, ma quando devo organizzare un tour mi assicuro sempre che le date di Champions League siano libere: quest'anno non ho considerato il ritardo causato dal Mondiale... Sono contrattualmente obbligato a suonare il concerto, qualunque cosa succeda e mi va bene così, guarderò la partita in un bar di San Diego. Se il City vince e Haaland segna una tripletta girerò in mutande".