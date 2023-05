Come ogni telenovela che si rispetti, c’è sempre un nuovo capitolo nella storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Nei giorni scorsi l’attaccante del Galatasaray aveva risposto piccato alle nuove voci che parlavano della sua latente infedeltà. ‘Dovete stare attenti a quel che dite e fate uscire perché io ho due attributi grossi come una casa’, questo grosso modo il messaggio che sui social l’ex Inter aveva voluto far trapelare.



La reazione della donna però è stata ben diversa. Wanda infatti si è celata dietro uno strano silenzio, rotto solo da una riflessione che apre nuovi scenari sulla coppia pallonara più discussa degli ultimi anni. “La vita ti ricompenserà per tutte le notti in cui ti sei addormentato piangendo. Per tutte le volte che sei stato ferito e hai continuato a fidarti. Per tutte le volte che sei rimasto deluso e hai continuato a sognare. Un giorno staremo così bene, da avere a sufficienza anche ciò che ci manca oggi", ha scritto, aggiungendo un cuore spezzato. Un avviso ai naviganti? Una dichiarazione d’intenti o la constatazione di una nuova crisi in atto? La storia tra Mauro e Wanda, c’è da scommetterci, farà ancora parlare mezzo mondo. A dispetto della sua complicata situazione sentimentale, la showgirl e presentatrice argentina è sempre più in forma e non lesina a mostrare le sue forme bombastiche sui social. Ecco le sue foto più apprezzate nella GALLERY sottostante.