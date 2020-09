Si prepara un autunno da incubo. Questa mattinaha dichiarato un nuovo lockdown totale.Macron annuncia che, visti, una serrata è da prendere in esame.il virus si sta rivelando peggio delle carestie e dell’indigenza cronica.i contagi crescono a livello esponenziale.. Negli Stati Uniti persino il negazionistasottovalutando la pandemia più o meno come ha fatto Bolsonaro in Brasile. Il presidente americano lo ha detto ieri, bel giorno che era quello della vigilia della ricorrenza che sconvolse il mondo.Gli aerei dirottati dai terroristi di Bin Laden colpivano, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro,. Il mondo intero si fermò impietrito e sconvolto davanti alle televisioni che mostravano in diretta la mattanza provocata dal crollo dei due grattacieli. Dopo tanti anni, oltre ricordo di quelle ore interminabili, esiste la certezza scientifica provata che. Attualmente nell’ospedale Mount Sinai si trovano ricoverati cinquantamila pazienti sofferenti di patologie tutte riconducibili a quel giorno: tumori, malattie polmonari, leucemie, precoci demenze senili, stress post traumatici che spesso conducono al suicidio. EA rivelarlo è, un medico del lavoro italiano che dieci anni fa venne. Dice: “Le polveri tossiche sollevate dal crollo erano composte da un mix di elementi chele rendeva potenti di quelle di Seveso, Bhopal, Cernobyl e Fukushima. Mezzo milioni di abitanti del quartiere più ottantamila tra soccorritori e operai vennero contagiati, si ammalarono o morirono. I danni continuarono a scoppio ritardato e ancora si fanno sentire.Soltanto con l’amministrazione di Obama arrivarono fondi per assistere i malati, ma era tardi”.Il dottor Lucchini. La città lombarda che, insieme con Bergamo, ha pagato il prezzo più alto alla pandemia e sottolinea quanto possa esistere un filo che lega le due situazioni. “. Bergamo e Brescia possono rappresentare un drammatico modello per l’attacco del virus su persone che vivono in ambienti altamente inquinati. Non è una certezza ma su questo stiamo lavorando in tanti, in America e in Italia”.