, morto a 89 dopo una lunga malattia,. Uno che(fu presidente di Lega e della Federcalcio alla fine dell’altro secolo), ma anche una persona che, non più rieletta al proscenio federale,. Anche per questoPersonaggio d’altri tempi, i suoi, che ovviamente amava:(in realtà parlava lui, io ascoltavo) nel suo bar preferito che, il venerdì e il sabato, restava aperto 24 ore su 24. Luciano raccontava - ma, per capirci, ci siamo dati sempre del lei - e io memorizzavo.Non eravamo ai tempi di Calciopoli, scoppiata nel 2006, e. Nizzola se ne vantava e, ripeto, al tempo della nostra interminabile chiacchierata, Calciopoli era di là da venire e Moggi ancora un mammasantissima.Prima di tutto avvocato e poi, anche amministratore delegato del Torino (1982-1987),. Da presidente della Lega. Gli sembrava un gesto di risarcimento per un incarico che, pur richiedendo il tempo pieno,. Quando divenne presidente federale, anche quello a titolo assolutamente gratuito,, qualche mese dopo il deludente Europeo di Inghilterra. Ripiegò sull’usato sicuro impersonato da, tecnico federale e c.t. dell’Under 21. L’Italia si qualificò grazie allo spareggio con la Russia per il Mondiale di Francia ’98, dove uscimmo ai quarti dopo i calci di rigore. I risultati non erano stati negativi, maCon lui arrivò a disputare l’Europeo di Belgio e Olanda. Arrivammo in finale e sicuramente, battendo la Francia campione del mondo,. Sulla ripartenza successiva, Wiltord pareggiò e poi, al famigerato Golden Gol, fummo giustiziati da Trezeguet.Da allora il, rotto da sporadiche interviste, nella sua Torino, le partite di tennis allo Sporting, il suo buon ritiro, le notti a tirar tardi con gli amici.Amava il calcio in modo disinteressato e. Ha governato la transizione senza venirne travolto: dal professionismo si stava passando all’iperprofessionismo con la grande greppia dei diritti televisivi. Lui era stato per l’equa ripartizione perché, come amava dire,. La sua specialità era mettersi a disposizione.