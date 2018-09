Per vedere la vera Inter sarà necessario attendere il vero Nainggolan. L’ex centrocampista giallorosso non è ancora quel raccordo tra centrocampo e attacco che si era visto a Roma, probabilmente anche perché limitato da una condizione atletica non ottimale, conseguenza dell’infortunio subito nel corso della gara contro il Sion, che l’ha obbligato a saltare tutta la preparazione estiva. Di questo ed altro abbiamo parlato nel consueto video con Pasquale Guarro sulla pagina Facebook di Calciomercato.com