Alex Sandro blindato ma non solo. Il rapporto tra l'entourage del brasiliano e il ds della Juventus, Fabio Paratici, è forte e solido da tempo. Non è stato semplice arrivare alla firma del rinnovo, il nuovo contratto fino al 2023 è realtà ma non si ferma qui il dialogo tra il suo agente e il direttore sportivo bianconero. In uno degli ultimi incontri infatti è stato proposto alla Juve un nuovo prospetto brasiliano su cui poter mettere le mani da qui alla prossima estate, con ottime aspettative.



OFFERTO LODI - Si chiama Renan Lodi, terzino sinistro classe '98 di proprietà dell'Atletico Paranaense dove sta facendo benissimo. Brasiliano purosangue, Lodi ha raggiunto quota 24 presenze in campionato ed è un laterale offensivo che ricorda proprio Alex Sandro anche se fisicamente da strutturare. La Juve prende nota, non è partita alcuna trattativa concreta per Renan Lodi ma gli scout bianconeri hanno iniziato a seguirlo da vicino. Un nome per il futuro, perché Paratici non pensa solo al presente. Radar accesi sul Brasile...