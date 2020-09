Poi ci sono tutte quelle manovre altre, per completare e rintuzzare la rosa. Un attaccante in più, per esempio, servirebbe. Anzi, serve. Così quella di oggi è stata la giornata giusta per valutare di nuovo altri due cavalli di ritorno. Uno sempre più vicino, l'altro lontano o lontanissimo: Moise Kean e Fernando Llorente.Con la Juve che a lungo ne ha parlato con Mino Raiola, per quanto sia in grado di garantire solo il ruolo di alternativa in attacco e un. Che a sua volta per lasciar tornare a casa Kean ha sempre posto due condizioni: serve la certezza di rientrare dell'investimento da 27,5 milioni anche se aprendo al prestito, serve anche un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Carlo Ancelotti. Niente di impossibile insomma, ma che può aver bisogno di tempo. E di tempo ne è già trascorso parecchio, pur restando questa un'operazione da sempre catalogata alla voce “ultimi giorni di mercato”.Il Napoli gli ha dato di fatto carta bianca, ma la possibilità di partire a parametro zero ce l'avrà solo per passare in un club di seconda o terza fascia. Per la Juve o l'Inter servirebbe anche un conguaglio, da concordare con un osso duro come Aurelio De Laurentiis.Ma alla Juve sono sicuri che non arriverà né che per lui possa esserci spazio a distanza di cinque anni dal suo addio.