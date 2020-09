Edin Dzeko sarà il prossimo attaccante della Juventus. Pochi dubbi, ormai, sull'idendità del prossimo numero 9 bianconero, quello titolare. La prima scelta di Andrea Pirlo è sempre stata Dzeko e alla fine il tecnico verrà accontentato. Domani, però, Dzeko scenderà in campo con la maglia della Roma contro il Verona perché Milik deve ancora risolvere piccole pendenze con il Napoli prima di sostenere le visite mediche con il club giallorosso ma sia gli accordi tra Roma, Napoli e Milik che quelli tra Juve, Roma e Dzeko sono fatti.Ma basterà una punta per la nuova Juve di Pirlo? Forse no, per questo il mercato dei bianconeri non può ancora considerarsi chiuso.