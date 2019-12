Giornata di Santo Stefano molto calda per quanto concerne il mercato del Milan, nonostante il periodo di festa: le sirene in casa rossonera suonano ad alto volume. Non soltanto l'arrfvo di Zlatan Ibrahimovic, ormai imminente, e il colpo in difesa sempre in canna, con Jean Clair Todibo del Barcellona che si avvicina. Paolo Maldini e Zvonimir Boban si muovono anche per rafforzare il centrocampo.



I CONTATTI CON EMPACHER: ELNENY SI AVVICINA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il centrocampista ex Arsenal, attualmente in prestito al Besiktas ma di proprietà deI Gunners, Mohamed Elneny, classe 1992. si avvicina al club rossonero. Per primi vi avevamo raccontato di un contatto in sede con Sacha Empacher, direttore della Managing Director SPOCS sports consultants, agenzia di procure e consulenza sportiva, incontrato più volte anche durante l'ultima estate per la trattativa legata al difensore turco classe 2000 Ozan Kabak.



SERVE ESPERIENZA, SENSAZIONI POSITIVE - L'obiettivo è quello di puntellare la squadra con calciatori dall'esperienza internazionale, già maturi, per affiancare una rosa giovane che ha evidenziato lacune di personalità. Per Elneny quest'anno finora 17 presenze e un assist con la maglia dei bianconeri di Istanbul, dove però non si è ambientato appieno: il Milan ci aveva pensato qualche mese fa e ora sta valutando di chiudere l'affare, da parte dell'entourage del calciatore filtrano sensazioni positive. L'anno non è ancora finito, ma il mercato rossonero sta già prendendo quota.



