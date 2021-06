Il centrocampista di Sassuolo e Nazionale rappresenta un obiettivo sensibile, forse il principale, per la Juve. Lo è da tempo. Ma il lavoro di Federiconon si ferma qui, resta questo il reparto che necessità di maggior ritocchi e un colpo (comunque non ancora scontato) non basterà. Il sogno come noto risponde al nome di Paul, la grande occasione potrebbe riportare Miralemalla base ma solo appunto se questa opportunità fosse davvero tale: il bosniaco ha chiesto al Barcellona la possibilità di trovare un club dove andare in prestito biennale, per Ronaldè già fuori ma il club non può permettersi di perderlo gratis, la Juve ci pensa eccome nonostante i tentativi di gettare acqua fredda sul fuoco. Tra le varie alternative anche il profilo di Corentin, pronto a entrare nell'ultimo anno di contratto ma con uno storico infortuni che preoccupa, la Juve era tornata su di lui già tra gennaio e marzo ( leggi qui ).La stagione con il Leicester è stata entusiasmante a livello individuale, 51 presenze e 9 gol sono solo due dei numeri che certificano il salto di qualità compiuto dal belga. E alloraSono almeno dieci giorni che il lavoro di Cherubini e dei suoi procede con l'entourage di Tielemans, garantendo: serviranno almeno 5 milioni netti più bonus, cifra che la Juve è disposta a mettere sul piatto. Almeno, anche perché quello è già lo stipendio su cui lavora lo stessoper sbloccare la trattativa per il rinnovo di contratto in stand-by da diverso tempo. Su questo si inserisce la Juve, trovando terreno fertile nell'entourage del giocatore consapevole però della resistenza dello stesso club inglese