Inter e Chelsea potrebbero trovarsi nuovamente sedute al tavolino e questa volta non solo per l'affare Lukaku. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport che spiega come i blues abbiano iniziato a seguire con molta attenzione il portiere camerunense, André Onana, mentre l'interesse dei nerazzurri è concentrato soprattutto su Trevoh Chalobah.“Dopo aver compiuto un colpo di Stato e fatto cadere il regime di Handanovic, dopo essere entrato nei cuori nerazzurri col sorriso bizzarro e le manone messe in Champions,E poi partire verso il Regno Unito. A sorpresa, e con dispiacere reciproco perché l’Inter è soddisfatta del proprio guardiano.economiche, peròsoprattutto per un giocatore pagato zero, il club di Zhang non può certo fare muro. In generale questa attrazione sempre più potente che sta avvicinando André alla Premier può aiutare a far saltare il tappo sul mercato: qualche milioncino inatteso da investire farebbe comodo in tempi di vacche magre. Soprattutto se si approfondisse, la società (molto amica...) che per Onana ha ingranato la marcia alta. Insomma