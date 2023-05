Dall'Inghilterra rimbalzano rumors convinti: il Milan ha messo nel mirino Adama Traoré. Ma il club rossonero non è l'unico a essersi mosso, in Italia infatti c'è pure la Juve che ha effettuato ben più di un sondaggio per capire la disponibilità dell'esterno spagnolo in uscita dal Wolverhampton. Che a parametro zero potrebbe essere un vero colpaccio.