Non solo Pafundi, c'è futuro per l'Italia: da Zeroli a Mannini, il bis agli Europei Under 19 di Corradi è possibile

e gli Azzurrini guidati da Bernardo Corradi lo hanno dimostrato senza se e senza ma in campo in questo trittico di incontri giocato in Italia fra Lignano Sabbiadoro e Udine. Contro Scozia (3-1), Repubblica Ceca (2-1) e Georgia (5-0) sono arrivate tre vittorie su tre, un record storico per la fase Elite, dato che mai l'Under 19 aveva trovato il passaggio alla fase finale a punteggio pieno, con prestazioni di alto livello, convincenti sul piano di gioco e personalità, e soprattutto in zona gol con 10 gol all'attivo. E allo stesso tempo è arrivato un messaggio importante a tutto il movimento giovanile, segno cheL'Italia di Corradi può contare su un gruppo incredibilmente coeso, spesso sinonimo di forza. Talenti disposti a sacrificarsi l'uno per l'altro che a questi livelli fa spesso la differenza. Fra tutti però spiccano elementi di grandissimo spessore come Kevin, trequartista che il Milan vuole blindare, la dinamo inesauribile di Mattiadella Roma e Aarondel Torino, le geometrie difensive di Fabiodel Borussia Monchengladbach e l'arroganza in marcatura di Filippodel Borussia Dortmund e infine un pregio per capitanvero gioiello del centrocampo, già Campione d'Europa in carica Under 19 e vice-campione del Mondo Under 20, ex-Genoa oggi al Sassuolo.La stella più lucente è stata però inevitabilmente quella di. L'attaccante dell'Udinese oggi in prestito con diritto di riscatto al Losanna ha portato a termine 3 gol e 2 assist nelle tre gare contro Scozia, Repubblica Ceca e Georgia. Fa specie che un talento come il suo sia ancora in questa categoria, ma il doppio impegno in estate a livello Europeo (quello della Nazionale A finirebbe il 14 luglio in caso di finale, quello Under 19 inizierebbe in Irlanda il 15 luglio) sarebbe possibile e una chance Spalletti potrebbe anche pensare a sorpresa di concedergliela.