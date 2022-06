Il colpo a zero, il sogno del ritorno di. Il mercato in entrata dell'prende forma, così come si fanno sempre più insistenti le sirene per i big nerazzurri, su tutticorteggiato dal. Ma c'è un altro mercato che prende forma sull'asseche potrebbero garantire alla società di viale della Liberazione un tesoretto da oltre 30 milioni di euro.- Il primo affare è stato definito automaticamente alla fine di maggio, con il riscatto dida parte dei brianzoli che ha portato nelle casse nerazzurre. Ora altri due argomenti sono diventati roventi sul tavolo delle trattative. Il primo e più importante è indubbiamente. Il Monza spinge per l'attaccante classe '99, di ritorno all'Inter dopo il prestito all'Empoli: l'operazione prende forma e, come abbiamo raccontato, si sviluppa sulla base di 19 milioni di euro . Nel frattempo proseguono anche i dialoghi per il futuro di: i biancorossi hanno un diritto di riscatto ae si lavora con l'Inter per provare a ottenere uno sconto (scendendo a 5 milioni). Tre operazioni che in tutto possono generare 30 milioni di euro per l'Inter, ma non finisce qui.- Ce n'è un'altra infatti che può svilupparsi nei prossimi giorni e riguarda, al rientro in nerazzurro dopo i mesi in prestito alla. Il nome del centrocampista è da diversi mesi sul taccuino dei brianzoli, che ora studiano l'affondo: l'affare può prendere forma intorno ai, considerando che il valore di Sensi a bilancio è di, ma con l'inserimento di bonus si potrebbe arrivare vicini ai 20 milioni, una cifra che rasenta iche Marotta aveva in mente per il classe '95. L'asse Inter-Monza così andrebbe a superare i, un tesoretto decisamente importante per il mercato.