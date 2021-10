Una Juventus che fatica, subisce e perde ancora. Secondo ko consecutivo, secondo 2-1 questa volta contro il Verona. E ci sono dati che ben disegnano il percorso da incubo dei bianconeri: questa Juventus non sta facendo peggio solo di quelle di Sarri e Pirlo, ma anche di Delneri. Ha solo 15 punti, 4 in meno di quella Juventus, che nel 2010-11 arrivò settima.



C'è poi un dato sulla difesa che emerge: la Juve ha subito almeno 15 gol nelle prime 11 giornate di Serie A per la prima volta dal 1961/62. Allora chiude 12esima.