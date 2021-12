accusati di vari reati finanziari e di riciclaggio di denaro. Nella giornata di ieri, le Fiamme Gialle hanno raccolto diversi documenti e molto materiali riguardante le principali operazioni di calciomercato che hanno visto come protagonista la, l'agenzia di proprietà di Ramadani, che secondo Forbes gestisce un portafoglio di 777 milioni di dollari e ha portato provvigioni per 78 milioni, classificandosi al terzo posto a livello internazionale.- Le accuse mosse agli indagati si riferiscono in particolare aiE così nel mirino degli inquirenti sono finite diverse operazioni di mercato riguardanti protagonisti del nostro calcio. Secondo quanto raccolto da Il Corriere della Sera, non solo la cessione di Pjanic dalla Juventus al Barcellona e il trasferimento dalla Fiorentina in bianconero di Federico Chiesa: per esempio,e del giovane attaccante Butic (oggi a Pordenone) al Torino nel 2018. Per finire con gli affari Kalinic-Verona e Simic-Spal.