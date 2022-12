Il centrocampista francese anche al Mondiale si è confermato su livelli da top player o quasi, è stato necessario attendere parecchio tempo ma ormai è arrivato dove in casasi sperava. Solo che con il contratto in scadenza e una trattativa di rinnovo che si preannuncia quantomeno in salita, le richieste di mamma Veronique potrebbero pure convincere la Juve a lasciarlo andare a gennaio per non ritrovarsi con un pugno di mosche in mano a giugno: situazione da definire in fretta,, che resta anche in questa sessione di mercato in vetrina alla Continassa:considerando come ritenga il centrocampo al completo in caso di rientro al 100% di Paul Pogba, le risorse verrebbero girate altrove (vedi esterno).date le circostanze però anche qualcosa in meno potrebbe andare bene nel caso in cui arrivasse un club in grado di convincere anche il giocatore e mettendo sul piatto una formula vantaggiosa.in passato respinti gli assalti di diversi club di seconda fascia (Aston Villa su tutti), la nuova proprietà statunitense delvorrebbe allargare il plotone di americani e McKennie è un nome gradito, ilpoi ha un ricco parterre di estimatori di Wes da Fabio Paratici ad Antonio Conte anche se trattare proprio ora non sembra particolarmente semplice o opportuno.