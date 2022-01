Simone Verdi non è l'unico calciatore del Torino a essere finito nel mirino della Salernitana: la squadra campana, che ha bisogno di rinforzi in ogni zona del campo per sperare di poter raggiungere la salvezza, ha messo nel proprio mirino anche Armando Izzo.



Il difensore non rientra più nei piani di Ivan Juric e il Torino ha dato la disponibilità alla cessione, resta però da trovare l'accordo tra le due società.