Tensione alle stelle in casa Roma per via del caso Zaniolo.per il club giallorosso. Che ora minaccia provvedimenti disciplinari per il suo numero 22.- Quello relativo a Zaniolo non è l’unico caso che agita Tiago Pinto. Il manager portoghese deve trovare, in questi ultimi giorni di mercato, una soluzione per l’altro separato in casa Karsdorp.. Per quanto concerne Smalling dallo stato maggiore giallorosso arrivano solo smentite sulla possibilità di una cessione in questa finestra di mercato invernale: la trattativa per il rinnovo del difensore inglese, seguito da Inter e Juve, proseguirà a febbraio.