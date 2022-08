Nonostante l’improvviso stop alla trattativa che avrebbe portato Bajrami a Firenze, l’asse di mercato tra Fiorentina ed Empoli non sembra comunque raffreddarsi: a poche ore dalla fine del calciomercato i due club sono in procinto di ufficiale l’ennesima operazione. Secondo quanto riportato infatti quest’oggi da Il Corriere dello Sport chi invece è atteso comunque a un trasferimento al Castellani è Szymon Zurkowski.



Secondo quanto riportate dal quotidiano il centrocampista polacco è veramente è in procinto di tornare nelle prossime ore in azzurro: il classe ’97 ha da sempre chiarito la sua volontà di tornare ad Empoli, e per questo le due società hanno cercato di accontentarlo. Accordo trovato anche sulla cifra che il club di Fabrizio Corsi dovrà versare nelle casse viola: la Fiorentina per cederlo riceverà una cifra attorno ai 5 milioni di euro.