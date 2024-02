Numeri da marziano per Theo Hernandez: il Milan ha un obiettivo per giugno

Theo Hernandez é la faccia di un Milan che non vuole mai mollare. “Faccio parlare il campo” ha ricordato il terzino francese al termine della partita vinta contro il Napoli, segnale di come non abbia particolarmente gradito qualche critica di troppo ricevuta dalla squadra. La difesa di Leão (“Siamo fortunati ad averlo con noi, è incredibile”) è invece l’ennesima dimostrazione di come sia diventato anche l’anima di un gruppo che si è sempre cementato nelle difficoltà. Theo si è messo a disposizione di Pioli nell’emergenza giocando, e bene, anche da difensore centrale ma è da terzino che fa assolutamente la differenza. Nel suo ruolo pochi sanno cambiare il volto di una gara con la costanza dell’ex Real Madrid.

Il momento di forma di Theo Hernandez é semplicemente eccezionale:San Siro si è alzato in piedi per applaudire il gol vittoria contro gli azzurri perché oltre alla splendida intesa con Leao c’è quel controllo in corsa a fare la differenza tra un grande giocatore e un campione.Per il Milan Theo Hernandez é sempre stato pronto a farsi in quattro.