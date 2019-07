Valeria Marini fa il bagno dentro alla fontana di Piazza di Spagna. Cosa c'è dietro? Un videoclip pic.twitter.com/6vGTCinz95 — IlGossip (@LInstaGossip) 15 luglio 2019

Il mondo del calcio è ormai un lontano ricordo perche fu la storica compagna di Cecchi Gori ai tempi della presidenze della Fiorentina. La showgirl italiana ha sempre saputo reinventarsi e ora lasi è anche data alla musica."ME GUSTA LA VIDA ESTRELLADA​" che è uscito questa notte in lancio ufficiale ad Ibiza e per realizzare il videoclip si è dilettata prima con un tuffo nella fontana Barcaccia di Piazza di Spagna e poi facendosi riprendere prima in bikini e poi completamente nuda in vasca. C'è da dire che per l'occasione Valeria è tornata in forma splendida. Che ne dite? Eccola nella nostra gallery.