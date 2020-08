Lasi è pronunciata in risposta alla richiesta di unadidi ricevere un risarcimento dall’ex marito. La donna ha dichiarato di aver vissuto gli ultimi quindici anni di relazione consapevole dei continui tradimenti da parte del coniuge: sembra proprio a causa di questa dichiarazione chené tantomeno parte della casa che fino a quel momento avevano condiviso.Con l’ordinanza 16691/2020 la Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso dell’anziana signora, vittima da quindici anni dei continui tradimenti del marito.I principali casi sono iloppure l’: due casi che, per la legge, dovrebbero rendere impossibile il proseguimento di una normale relazione. Quindi, se uno dei due coniugi è consapevole e continua a vivere in coppia serenamente, non ha diritto ad alcun risarcimento?Sembrerebbe di sì:. L’accettazione del tradimento per lungo tempo, dunque, libera il coniuge da un futuro risarcimento.La sentenza però non è nulla di nuovo: non è la prima volta che la Corte di Cassazione si pronuncia in favore della parte traditrice, invece di quella tradita.Questa volta a rimetterci è stata una donna, ma mai dire mai: la prossima volta potrebbe toccare al marito.